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Abdurrahim Albayrak: Kupayı kazanırsak onlara götüreceğim
Galatasaray

Abdurrahim Albayrak: Kupayı kazanırsak onlara götüreceğim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek adını finale yazdıran Galatasaray’da ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2019 09:01

Evkur Yeni Malatyaspor'un mütevazi kadrosuyla yarı finale çıktığını belirten Albayrak, “Ama biz de bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve 5-2’lik gibi net bir skorla finale çıktık. Malatyaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nı önemsediklerini belirten Albayrak, “İnşallah kupayı kazandığımız takdirde Ziraat Bankası çalışanlarına söz vermiştim, ertesi gün onlara götüreceğim. Onun için buradan hem Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey’e, hem de Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcımız Musa Bey’e ve bütün çalışanlara da buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum.” diye konuştu. 25 Nisan 2019 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısını böyle noktaladı: `Kupalara layıksın şanlı Galatasaray!` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 5-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız dedi. Terim, toplantıyı Kupalara layıksın şanlı Galatasaray diyerek noktaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:01 | 26 Nisan 2019
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