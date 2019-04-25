Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 99-82 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rakibine 3-1 üstünlük sağladı ve adını Final Four’a yazdırdı.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed, Datome ve Guduric’in basketleriyle ilk iki dakikayı 7-0 önde geçti. Etkili savunmasıyla rakibini 7 dakikalık bölümde 5 sayıda tutan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 9 sayılık seriyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 5-21. Ali Muhammed’in 13 sayılık performans sergilediği bu bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan ev sahibi ekibi Vesely ve Sloukas ikilisinin elinden bulduğu basketlerle durduran Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 38-28 üstünlükle geçti. Zalgiris son dört dakikalık bölümde rakibinin 8 sayısına 11 sayıyla karşılık verirken, Sloukas’ın son hücumdan boş döndüğü devreyi sarı-lacivertli ekip 49-41 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko’nun Ali Muhammed’in üçlüğüyle başladığı üçüncü çeyreğin ilk iki dakikasında Zalgiris 7 sayılık bir seri yakaladı ve farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 48-52. Ali Muhammed ve Vesely’nin sayılarıyla yakaladığı 7-0’lık seriyle rakibine yanıt veren sarı-lacivertliler, son üç dakikada potasında sadece 5 sayı gördü ve son çeyreğe 72-61 üstün gitti.

Mücadelenin 33. dakikasında farkı 17 sayıya (81-64) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde etkili oyununu sürdürdü ve müsabakayı 99-82 kazandı.

ÜST ÜSTE 5. KEZ FINAL FOUR

Euroleague’de geride kalan 4 sezonda Final Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris’i eleyerek üst üste 5. kez Final Four’da mücadele etme hakkını kazandı.

Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan sarı-lacivertliler, 2017’de İstanbul’da düzenlenen Final Four’da önce İspanya temsilcisi Real Madrid’i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos’u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

2017’nin şampiyonu ve 2016 ile 2018’in finalisti Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Barcelona Lassa galibiyle yarı finalde karşılaşacak. 2019 Euroleague Final Four’u İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak.

İstanbul’da ilk maçı kazanıp, ikinci maçı kaybeden sarı-lacivertliler, Litvanya’da oynanan iki maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Salon: Zalgirio

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Zalgiris: Davies 25, Westermann 5, White 7, Grigonis 7, Ulanovas 4, Thompson 2, Wolters 18, Walkup 6, Milaknis 6, Jokubaitis 2

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 25, Guduric 11, Datome 9, Melli 6, Vesely 12, Green 11, Melih Mahmutoğlu 6, Sloukas 15, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 16-30

Devre: 41-49

3. Periyot: 61-72

Beş faulle çıkanlar: 31.33 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

1. PERİYOT: 16-30

2. PERİYOT: 25-19

3. PERİYOT: 20-23

4. PERİYOT: 21-27