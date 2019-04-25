SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bankamatikçi personel: Ne iş yapacağımı ben de bilmiyorum!
Zalgiris Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa EuroLeague Final Four’da…
Euroleague

Zalgiris Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa EuroLeague Final Four’da…

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe serideki dördüncü maç için karşı karşıya geliyor. Litvanya'da oynanan son maçı kazanan Fenerbahçe bu akşam kazanması halinde adını 5. kez üst üste Euroleague Final Four'a yazdıracak. Tüm basket severlerin heyecanla beklediği; Zalgiris Fenerbahçe canlı izle...

25 Nisan 2019 19:26

Euroleague play off serisinde heyecan Zalgiris Kaunas Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 3 maçın ikisini kazanmayı başaran Fenerbahçe Zalgiris karşısında bir kez daha kazanması halinde üst tura yükselmeyi başaracak. Turnuvada şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli ekip üçücü galibiyeti bu akşam alabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Zalgiris Fenerbahçe Beko hangi kanalda? İşte Zalgiris Kaunas Fenerbahçe canlı izle…

ZALGİRİS FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

 

ZALGİRİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 20.45’te Litvanya’da Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO SERİDE 2-1 ÖNDE

İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.

Litvanya’da oynanan son maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

Son güncelleme 19:26 | 25 Nisan 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 16:00
-
Caykur Rizespor
BB Erzurumspor
Bugün - 16:00
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR