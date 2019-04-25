Zalgiris Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Fenerbahçe kazanırsa EuroLeague Final Four’da…

Euroleague play off serisinde heyecan Zalgiris Kaunas Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 3 maçın ikisini kazanmayı başaran Fenerbahçe Zalgiris karşısında bir kez daha kazanması halinde üst tura yükselmeyi başaracak. Turnuvada şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli ekip üçücü galibiyeti bu akşam alabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Zalgiris Fenerbahçe Beko hangi kanalda? İşte Zalgiris Kaunas Fenerbahçe canlı izle…

ZALGİRİS FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

ZALGİRİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 20.45’te Litvanya’da Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO SERİDE 2-1 ÖNDE

İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.

Litvanya’da oynanan son maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.