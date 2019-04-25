Yeni Malatyaspor Galatasaray hangi kanalda? Kupada rövanş maçı saat kaçta?

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Bu sezon kupada zorlu maçların ardından yarı finale yükselmeyi başaran iki ekip, yarı final maçını da geçerek kupaya bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor. Ev sahibi ekipte Erkan Kaş ve Mustafa Akbaş kırmızı kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda ise sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş ile Semih Kaya maçta forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayımlanacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara