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Yeni Malatyaspor Galatasaray hangi kanalda? Kupada rövanş maçı saat kaçta?
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Galatasaray hangi kanalda? Kupada rövanş maçı saat kaçta?

Türkiye Kupası ikinci finalisti Yeni Malatya Galatasaray rövanş maçı ile belli oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalan iki ekip de bu akşam kazanarak finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

25 Nisan 2019 18:54

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Bu sezon kupada zorlu maçların ardından yarı finale yükselmeyi başaran iki ekip, yarı final maçını da geçerek kupaya bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor. Ev sahibi ekipte Erkan Kaş ve Mustafa Akbaş kırmızı kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda ise sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş ile Semih Kaya maçta forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayımlanacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

Son güncelleme 18:54 | 25 Nisan 2019
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1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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