Yeni Malatyaspor deplasmanında Galatasaray’a iki sakatlık şoku birden!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olurken Galatasaray’da yaşanan iki sakatlık canları sıktı. Müsabakadan önce Fatih Terim tarafından ilk 11’de görev verilen Younes Belhanda, maçtan önce soyunma odasında teknik heyete kendini kötü hissettiğini söyledi kadrodan çıkarıldı.

Belhanda’nın yerine Ryan Donk 11’de yer alırken Donk’un yedek kulübesinde boşalttığı yere de Kostas Mitroglou geçti. Karşılaşmanın 31. dakikasında ise Galatasaray savunmasının kilit isimlerinden Marcao, kasığından bir sakatlık geçirdi ve kendini bir anda yere bıraktı. Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Marcao, yerini Selçuk İnan’a bıraktı.

Belhanda’nın durumunun ciddi olduğu düşünülmezken Marcao yürüyerek oyundan çıksa da durumu daha endişe verici gözüktü. İki oyuncu hakkında da kulübün resmi açıklaması bekleniyor. Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | EY Malatyaspor 0-1 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda finalin adı belli oluyor. 0-0`ın rövanşında taraflar bu kez Malatya`da final için mücadele veriyor. 11`de yer alacağı açıklanan Belhanda, kadrodan çıkarıldı. Belhanda`nın yerine Donk görev yapacak. 5`te Linnes`in golüyle Galatasaray 1-0 önde. 33`te sakatlanan Marcao`nun yerine Selçuk oyunda. İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku