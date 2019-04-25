Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’ye transferi hakkında menajerinden flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’ye transfer olacağı ve iki kulübün sezon sonu için el sıkıştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü… Sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani’nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey’in takımdan gönderileceği ve sarı lacivertli takımda santrafor transferi için düşünülen ilk ismin Vedat Muriqi olduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Sözcü SKOR’a açıklamalarda bulunan Kosovalı oyuncunun menajeri Haluk Canatar henüz resmi bir gelişmenin olmadığını ifade etti.

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için çıkan haberleri değerlendiren Canatar; ”Oyuncum Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer haberlerini medyadan okuyoruz. Öncelikle oyuncum Rizespor'un kontratlı oyuncusudur. İki kulüp anlaşırsa, bize söylenirse oturur oyuncumun geleceğiyle ilgili kararı veririz. Bu transferde tek yetki Rizespor'a aittir. Oyuncunun menajeri olarak bana ne Rizespor'dan ne de Fenerbahçe'den gelmiş resmi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

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