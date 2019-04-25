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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray’dan müthiş atak…
Futbol

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray’dan müthiş atak…

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lide Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve en yakın rakibi Galatasaray'ın farkı 3 puana kadar indirmesi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Kayserispor'u 3-1'le geçip haftayı 3 puanla kapatan Sarı kırmızılılar şampiyonluk oranlarında da atağa geçti.

25 Nisan 2019 12:51

Süper Lig’de zirve yarışı kıyasıya devam ederken iddia risk analizi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak tökezleyen ve haftayı 2 puan kaybıyla kapatan Başakşehir şampiyonluk oranlarınlarında dengeyi değiştirdi.

Daha önce 1.10’luk oranla ağır favori olan Başakşehir’in oranı 1.35’e çıkarıldı. 3 puan arkasındaki en yakın rakibi olan Galatasaray ise 3.75’lik orandan 2.35’e düşerek müthiş bir atak yaptı.

Sivasspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın ise eski oranı 45.00 iken bu galibiyetle 25.00’e düşürüldü.

İŞTE İDDİA’NIN VERDİĞİ SON ŞAMPİYONLUK ORANLARI Başakşehir:

Eski oran: 1.10

Yeni oran: 1.35

Galatasaray:

Eski oran: 3.75

Yeni oran: 2.35

Beşiktaş:

Eski oran: 45.00

Yeni oran: 25.00

Son güncelleme 12:53 | 25 Nisan 2019
Başakşehir beşiktaş galatasaray iddaa şampiyonluk oranları
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Caykur Rizespor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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