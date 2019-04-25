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SON DAKİKA | Fenerbahçe Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek!
Futbol

SON DAKİKA | Fenerbahçe Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'i 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

25 Nisan 2019 13:26

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Cüneyt Çakır, Kasım 2016’dan sonra ilk kez Fenerbahçe’nin iç saha maçında, Eylül 2015’ten sonra da ilk kez Trabzonspor’un bir lig maçında görev alacak.

İşte Spor Toto Süper Lig’i 30. hafta hakemleri…

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Son güncelleme 14:39 | 25 Nisan 2019
derbi Fenerbahçe trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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