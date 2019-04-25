Paul Pogba transfer kararını verdi! Real Madrid…

Manchester United’ın Fransız futbolcusu Paul Pogba için transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransa basınından L’Equipe’te yer alan habere göre; Paul Pogba, Manchester United’dan ayrılma ve Real Madrid’e transfer olma kararı aldı.

Haberde; Manchester United’ın, cazip bir teklif gelmesi halinde Paul Pogba’yı satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Real Madrid’in, Pogba’yı transfer etmek için en az 150 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

Manchester United ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan Paul Pogba, bu sezon 43 maçta 16 gol attı ve 11 asist yaptı.

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