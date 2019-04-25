Müthiş zafer sonrası Ergin Ataman sosyal medyayı salladı!

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona’yı deplasmanda 34 sayı farkla mağlup ederek hem seride 2-1 öne geçti hem de hafızalardan silinmeyecek bir zafere imza attı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, muhteşem maç öncesi resmi Twitter hesabından, “Bazı maçlar vardır bütün bir sezonun emeğini yansıtır. İşte bu akşam Barcelona’da öyle bir maç oynayacağız. KAZANACAĞIZ” şeklinde iddialı paylaşım yapmıştı.

Anadolu Efes güçlü rakibini adeta ezip geçerken, başarılı antrenörün maçtan önce yaptığı bu paylaşımda gerçekleşmiş oldu.

Ataman zaferin ardından ise sosyal medya hesabından “Asla vazgeçmek asla gevşemek yok! Seriyi biz KAZANACAĞIZ!!!” açıklamasını yaptı. Bu açıklama sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Euroleague temsilcimiz Anadolu Efes`ten İspanya`da tarihi fark! Anadolu Efes harika sezonuna devam ediyor! Euroleague`de normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında İspanyol ekibi adeta yok saydı! Temsilicimiz rakibini 34 farkla 102-68 yenip seride 2-1 öne geçti. 4. maç 26 Nisan Cuma günü yine İspanya`da oynanacak. İlgili Haberi Oku