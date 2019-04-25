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Linnes ‘dalya’ dedi golünü attı!
Ziraat Türkiye Kupası

Linnes ‘dalya’ dedi golünü attı!

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 100. resmi maçta gol sevinci yaşadı.

25 Nisan 2019 22:42

Norveç’in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Martin Linnes, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray’da Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 100 müsabakada forma giydi.

Linnes, “dalya” dediği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 4. kez fileleri havalandırdı.

Son güncelleme 22:42 | 25 Nisan 2019
galatasaray Martin Linnes Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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