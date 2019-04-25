Linnes ‘dalya’ dedi golünü attı!

Norveç’in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Martin Linnes, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray’da Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 100 müsabakada forma giydi.
Linnes, “dalya” dediği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 4. kez fileleri havalandırdı.
Martin Linnes, Galatasaray formasıyla ‘dalya’ dedi! pic.twitter.com/qNTKJJ7kmv
— SKOR (@SozcuSkor) 25 Nisan 2019