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İpek Soylu’dan Wings for Life World Run’a destek
Diğer Sporlar

İpek Soylu’dan Wings for Life World Run’a destek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019’a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak. Teniste Türkiye’ye gençlerde ilk Grand Slam şampiyonluğunu getiren başarılı sporcu İpek Soylu, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run’a destek verdi.

25 Nisan 2019 18:54

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle altıncı kez Türkiye'de koşulacak. İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve ‘Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a bir destek de Türkiye'nin en önemli tenis yıldızlarından biri olacağını genç yaşında ispatlayan İpek Soylu'dan geldi. Teniste Türkiye'ye tarihinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandıran 2014 ABD Açık Genç Çiftler şampiyonu başarılı sporcu, herkesi, elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run'a katılmaya davet etti. 19 Nisan 2019 Bahar Toksoy Guidetti`den Wings for Life World Run çağrısı Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak. Bir Türkiye, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti, tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run'a destek verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:54 | 25 Nisan 2019
İpek Soylu Wings for Life World Run
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