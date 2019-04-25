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Houston Rockets seriyi kazandı Los Angeles Clippers pes etmedi
NBA

Houston Rockets seriyi kazandı Los Angeles Clippers pes etmedi

Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 100-93 yenerek NBA Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

25 Nisan 2019 10:50

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Utah Jazz’ı 100-93 yenen Houston Rockets, seriyi 4-1 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline çıktı.

NBA play-off’larına 2 maçla devam edildi. Rockets, Utah Jazz’ı konuk ettiği Batı Konferansı play-off ilk tur 5. karşılaşmasından 100-93 galip ayrıldı ve seriyi 4-1 üstünlükle tamamladı.

Rockets’ın yıldızı James Harden, 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 blok, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Clint Capela 16 sayı, 10 ribaunt ve Chris Paul 15 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

Konuk takımda Royce O’Neale 18 sayı, 5 ribaunt, Ricky Rubio 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder 15 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Clippers pes etmedi

Los Angeles Clippers, son şampiyon Golden State Warriors’ı deplasmanda 129-121 mağlup etti ve Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2’ye getirdi.

Clippers’ta Lou Williams 33 sayı, 10 asist, Danilo Gallinari 26 sayı, 7 ribaunt, Montrezl Harrell 24 sayı, 5 ribaunt, Patrick Beverley 17 sayı, 14 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors’ta play-off’lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Kevin Durant’in 45 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 24, Klay Thompson 22 sayı attı.

Serinin 6. maçı, Clippers’ın ev sahipliğinde oynanacak ve tur atlayan taraf, konferans yarı finalinde Houston Rockets’ın rakibi olacak.

NBA play-off’larına San Antonio Spurs-Denver Nuggets (2-3) maçıyla devam edilecek.

Son güncelleme 10:50 | 25 Nisan 2019
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