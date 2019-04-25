Galatasaray 23. kez Türkiye Kupası finalinde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’u 0-0 ve 5-2’lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.

Yeni Malatyaspor deplasmanında Galatasaray`a iki sakatlık şoku birden! Ziraat Türkiye Kupası`nda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olurken maç öncesinde Younes Belhanda rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, maçın ilk yarısında ise Marcao yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku