Galatasaray 23. kez Türkiye Kupası finalinde

Galatasaray, Türkiye Kupası&#8217;nda 23. kez finale yükseldi.. Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.. Evkur Yeni Malatyaspor&#8217;u 0-0 ve 5-2&#8217;lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t25 Nisan 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tYeni Malatyaspor deplasmanında Galatasaray`a iki sakatlık şoku birden!\r. \t\t\t\tZiraat Türkiye Kupası`nda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olurken maç öncesinde Younes Belhanda rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, maçın ilk yarısında ise Marcao yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .