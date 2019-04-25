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Galatasaray 23. kez Türkiye Kupası finalinde
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray 23. kez Türkiye Kupası finalinde

17 kez ile kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 23. kez Türkiye Kupası'nda finale çıktı

25 Nisan 2019 22:47

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’u 0-0 ve 5-2’lik iki maçın ardından eleyen Galatasaray, 18. kez kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.

25 Nisan 2019 Yeni Malatyaspor deplasmanında Galatasaray`a iki sakatlık şoku birden! Ziraat Türkiye Kupası`nda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olurken maç öncesinde Younes Belhanda rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, maçın ilk yarısında ise Marcao yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:47 | 25 Nisan 2019
galatasaray türkiye kupası
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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