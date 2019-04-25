MAÇ SONUCU | EY Malatyaspor 2-5 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası

Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda finalde Akhisarspor’un rakibi belli oldu. Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve 0-0 sona eren ilk maçın ardından Galatasaray, Malatya’da 5-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Galatasaray’ın golleri Linnes (5), Feghouli (39), Onyekuru (58 ve 74) ve Mitroglou’dan (83) gelirken Yeni Malatyaspor’un golleri 45+14’te penaltıdan Aleksic ve 89’da Mina’dan geldi. Galatasaray, finalde Akhisarspor’la eşleşti.

VAR damgası! 60 dakika ilk yarı!

Müsabakanın ilk yarısında Feghouli’nin attığı gol sonrası VAR’dan gelen uyarıyla Alper Ulusoy uzunca bir süre oyunu başlatmazken “gol” kararı teyit edildi. Maçta ilk yarının sonuna bu sebeple 7 dakika eklenirken 45+6’da Luyindama’nın eline gelen topta VAR, Yeni Malatyaspor oyuncuları yoğun itirazlarda bulundu ve top oyun alanını terk ettikten sonra pozisyon izlendi.

Dakikalar süren bekleyiş 45+12’de sona erdi ve penaltı kararı çıktı. İtirazların ardından 45+14’te Aleksic topu ağlara gönderdi ve ilk yarı bu golle noktalandı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: A Spor

EVKUR YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Ndiaye, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Yeni Malatyaspor deplasmanında Galatasaray`a iki sakatlık şoku birden! Ziraat Türkiye Kupası`nda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor`a konuk olurken maç öncesinde Younes Belhanda rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, maçın ilk yarısında ise Marcao yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

Ev sahibi Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Mustafa Akbaş sahadaki yerini alamadı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mina ise ilk 11’de forma giydi ve 89’da bir gol kaydetti. Galatasaray da ise sakatlıkları devam eden Semih Kaya ve Sinan Gümüş maç kadrosuna alınmadı. Maç öncesi ilk 11’de yer alacağı açıklanan Younes Belhanda ise kadrodan çıkarıldı. Belhanda’nın yerine Donk, 11’e girerken yedek kulübesine Kostas Mitroglou geçti.

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