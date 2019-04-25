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Çukurova seriye ‘farklı’ girdi!
Kadınlar Basketbol Ligi

Çukurova seriye ‘farklı’ girdi!

Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında BOTAŞ'ı 24 sayı farkla 74-50 yendi.

25 Nisan 2019 22:10

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin ekibi Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ’ı 74-50 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 27 Nisan Cumartesi günü yine Mersin’de oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Erşan Kartal, İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar

Çukurova Basketbol: Bone 11, Gökşen Fitik 6, Pelin Derya Bilgiç 4, Gray 16, Ndour 18, Şaziye İvegün Üner, Mestdagh 3, Sevgi Uzun 7, Meltem Avcı 9

BOTAŞ: Cuic 4, Olcay Çakır Turgut 15, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 2, Williams 8, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 3, Aylin Darınç, Garrick 11

1. Periyot: 19-10

Devre: 42-23

3. Periyot: 53-36

Son güncelleme 22:10 | 25 Nisan 2019
botaş Çukurova Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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