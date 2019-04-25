Çukurova seriye ‘farklı’ girdi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Mersin ekibi Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ’ı 74-50 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 27 Nisan Cumartesi günü yine Mersin’de oynanacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Erşan Kartal, İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar
Çukurova Basketbol: Bone 11, Gökşen Fitik 6, Pelin Derya Bilgiç 4, Gray 16, Ndour 18, Şaziye İvegün Üner, Mestdagh 3, Sevgi Uzun 7, Meltem Avcı 9
BOTAŞ: Cuic 4, Olcay Çakır Turgut 15, Büşra Akbaş 7, Krivacevic 2, Williams 8, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 3, Aylin Darınç, Garrick 11
1. Periyot: 19-10
Devre: 42-23
3. Periyot: 53-36