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Çok güzel hareketler bunlar! Kalp ameliyatı olan takım arkadaşlarına pankart ve tezahüratlar ile moral verdiler…
Alt Ligler

Çok güzel hareketler bunlar! Kalp ameliyatı olan takım arkadaşlarına pankart ve tezahüratlar ile moral verdiler…

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu takımlarından Enes Gençlikspor'un genç oyuncuları örnek bir davranışa imza attı. Kalp ameliyatı olan 17 yaşındaki Enes için pankart hazırlayan futbolcular, aldıkları galibiyet sonrasında soluğu takım arkadaşlarının evinin önünde aldı.

25 Nisan 2019 12:19

Enes Gençlikspor’un 2002 doğumlu genç oyuncusu Enes Babayiğit, sezon başında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle lisans çıkartamadı ve takım arkadaşlarını tribünden izlemek zorunda kaldı. Hafta içi Gaziosmanpaşaspor ile oynadığı maç öncesinde kalp ameliyatı olan Enes’i unutmayan takım arkadaşları kendisi için pankart hazırladı. Mücadeleye ‘Dünyada hiçbir şey senin kalp atışın kadar değerli değil. Geçmiş olsun dileklerimiz seninle’ yazan pankart ile gelen Enes Gençlikspor’un oyuncuları, karşılaşmayı 5-2 kazandı. Galibiyetin ardından Enes Babayiğit’in evine giden genç futbolcular, aynı pankartı evin önünde de açarak arkadaşlarına, ‘Geçmiş olsun Enes’ tezahüratları ile moral verdi.

Balkondan arkadaşlarına el sallayan Enes Babayiğit ise, “Arkadaşlarımın yaptığı beni çok duygulandırdı. Ameliyattan sonra bu durum benim için çok büyük bir moral oldu. Başta hocalarım olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda aralarına katılacağım inşallah” dedi.

Bu görüntüleri cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaşan Enes’in paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

Son güncelleme 12:19 | 25 Nisan 2019
amatör ameliyat kayseri
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