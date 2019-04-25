Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman yeniden aday oluyor! 900 imza topladı…

Beşiktaş Kulübü'nde kongre hareketliliği başladı. 12 Mayıs'ta yapılacak alan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan mevcut başkan Fikret Orman, resmi başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

NTVSpor’da yer alan habere göre; Siyah beyazlı kulübün tüzüğü gereği, adaylık için gerekli olan 250 genel kurul üyesi imzası şartını yerine getiren Orman, kısa süre içinde divan kuruluna dilekçesini sunacak.

Adaylık için 300'ü noter, 600'ü Beşiktaş Divan Kurulu onaylı olmak üzere toplam 900 genel kurul üyesinin imzasını alan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini de oluşturmaya başladı. Orman mevcut yönetim kurulundan As Başkanlar Serdar Adalı, Ahmet Kavalcı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Erdal Karacan, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na listesinde yer verecek.

Adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay ise gerekli olan 250 imzayı toplamasına rağmen imzalarda noter veya Beşiktaş Divan Kurulu onayı olmadığı için resmi başvurusunu gerçekleştiremedi. Olağan seçimli genel kurulda, oy verme hakkına sahip 14 bin 200 Beşiktaş Genel Kurul üyesi, siyah beyazlı kulüpte 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kuruluna karar verecek.