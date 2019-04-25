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Başakşehir’e Epureanu şoku! Sezonu kapattı…
Medipol Başakşehir

Başakşehir’e Epureanu şoku! Sezonu kapattı…

Spor Toto Süper Lig'i lideri Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle 1.5 aydır sahalardan uzak olan Alexandru Epureanu'nun sağlık durumu belli oldu.

25 Nisan 2019 07:59

Şampiyonluk yarışında son 4 haftada 7 puan kaybederek büyük bir avantajı elinden kaçıran Medipol Başakşehir’e yıldız futbolcusu Alexandru Epureanu’da kötü haber geldi. Moldova basınında çıkan haberde, Başakşehirli yıldız futbolcunun Moldova Milli Takımı’nın Haziran ayında oynayacağı Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig’i 31. haftasında Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de zor olduğu görülen Epureanu bu durumda, Spor Toto Süper Lig’in geri kalan haftalarında da sahada yerini alamayacak.

‘EN AZ 1 AY GEREKLİ’

Moldovalı yıldız Epureanu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim. Üç haftalığına Barcelona'da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul'a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor”

‘BEN MESSİ DEĞİLİM’

Başakşehir'in, yokluğunda yaşadığı puan kayıpları ile ilgili Epureanu şunları söyledi: “Epureanu olmayınca takımın tökezlediğini düşünmüyorum. Ben Messi değilim ki takım bir kişiye bağlı olsun. Dolayısıyla sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Sezonun sonu yaklaştıkça gerginlik büyüyor, ancak takım bu durumun üstesinden gelecek ve sonraki maçlarda yine eskisi gibi kazanmaya başlayacaktır. Bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum.”

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Son güncelleme 10:00 | 25 Nisan 2019
Alexandru Epureanu Başakşehir sakatlık
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