Başakşehir’de Arda Turan şoku!

Medipol Başakşehir yaptığı açıklamayla Arda Turan’ın antrenmanda sakatlandığını ve yan bağlarında yırtık olduğunu duyurdu. Milli futbolcunun sezonun geri kalan kısmında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak görülürken, net sürecin yapılacak kontrollerden sonra belirlenecek.

“Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan'ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır.”

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