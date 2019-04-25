SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İsrail AA ofisinin de bulunduğu binayı 5 roketle vurdu!
Başakşehir’de Arda Turan şoku!
Medipol Başakşehir

Başakşehir’de Arda Turan şoku!

Başakşehir, Arda Turan'ın ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluştuğunu ve Alexandru Epureanu'nun Barcelona'da ameliyat olduğunu açıkladı.

25 Nisan 2019 17:39

Medipol Başakşehir yaptığı açıklamayla Arda Turan’ın antrenmanda sakatlandığını ve yan bağlarında yırtık olduğunu duyurdu. Milli futbolcunun sezonun geri kalan kısmında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak görülürken, net sürecin yapılacak kontrollerden sonra belirlenecek.

Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan'ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır.”

25 Nisan 2019 Süper Lig`de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray`dan müthiş atak... Spor Toto Süper Lig`de bitime 5 hafta kala lide Medipol Başakşehir`in puan kaybetmesi ve en yakın rakibi Galatasaray`ın farkı 3 puana kadar indirmesi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Kayserispor`u 3-1`le geçip haftayı 3 puanla kapatan Sarı kırmızılılar şampiyonluk oranlarında da atağa geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:49 | 25 Nisan 2019
arda turan Medipol Başakşehir spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR