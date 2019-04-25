Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan centilmenlik mesajları

Fenerbahçe Beko’nun Litvanya’nın Zalgiris takımını yenerek Euroleague Final Four’a çıkmasının ardından Anadolu Efes, Twitter’dan sarı-lacivertli takımın hesabını da ekleyerek, “Play-off’u geçerek Final Four’a kalan Fenerbahçe’yi tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından ise “Yarın sıra sizde, bekliyoruz” yanıtı verildi.
Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı İspanya’nın Barcelona Lassa takımı karşısında seride 2-1 önde bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, İspanya temsilcisini elemesi durumunda Dörtlü Final’de Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.