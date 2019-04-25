SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika! Kılıçdaroğlu’dan YSK hakimlerine sert sözler: Hakim dediğin adam, satılık adam değildir
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan centilmenlik mesajları
Euroleague

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan centilmenlik mesajları

Euroleague Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko ile play-off çeyrek final serisinde avantaj yakalayan Anadolu Efes, sosyal medyadan birbiri için iyi dileklerini paylaştı.

25 Nisan 2019 22:55

Fenerbahçe Beko’nun Litvanya’nın Zalgiris takımını yenerek Euroleague Final Four’a çıkmasının ardından Anadolu Efes, Twitter’dan sarı-lacivertli takımın hesabını da ekleyerek, “Play-off’u geçerek Final Four’a kalan Fenerbahçe’yi tebrik ederiz” ifadelerini paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından ise “Yarın sıra sizde, bekliyoruz” yanıtı verildi.

Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı İspanya’nın Barcelona Lassa takımı karşısında seride 2-1 önde bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, İspanya temsilcisini elemesi durumunda Dörtlü Final’de Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.

Son güncelleme 22:55 | 25 Nisan 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR