Abdülkadir’ler karıştı! ‘O ben değilim Abdülkadir Ömür’e yaz’

Trabzonspor’da bu sezon birlikte forma giyen ve Süper Lig’de adından söz ettiren iki genç futbolcu Abdülkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür karıştırıldı…

Sosyal medyada Abdülkadir Parmak’ın paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum bırakan bir Galatasaray taraftarı, ”Abi bir G.Saraylı olmama rağmen sana aşığım, geleceğin Messi’si olursun inşallah” yazdı. Ancak yerli Messi olarak lanse edilen futbolcu Abdülkadir Parmak değil, ondan 5 yaş küçük olan Abdülkadir Ömür’dü…

Yorumu görüp Ömür ile karıştırıldığını anlayan Abdülkadir Parmak taraftara cevap olarak, “O ben değilim kardeşim, Abdülkadir Ömür’e yaz” diyerek cevap verdi. Galatasaray taraftarı ile Abdülkadir Parmak arasında yaşanan bu komik diyalog sosyal medyada da gündem oldu.

Abdülkadir Ömür geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Trabzon’daki ailesi ile çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmıştı…