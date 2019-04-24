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Ünal Karaman 22 yıllık hasreti dindirmek istiyor
Trabzonspor

Ünal Karaman 22 yıllık hasreti dindirmek istiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine Trabzon’da son veren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, bu kez 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

24 Nisan 2019 10:20

Üç yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 22 yıldır deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ünal Karaman yönetiminde 8 yıllık galibiyet hasretine bu sezon Trabzon'da oynanan maçta son veren bordo-mavililer, bu kez rakibi karşısında 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitirmeye çalışacak.

Sarı-lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu tarihten sonra oynadığı 22 dış saha maçında 13 mağlubiyet 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. İstanbul'daki son galibiyette Ünal Karaman sahadaydı.

23 Nisan 2019 Ahmet Ağaoğlu`ndan Fenerbahçe maçı için açıklama! `Bıraksınlar da iki takım futbolunu oynasın` Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor`da yayınlanan Gündem Futbol programında bordo mavililerin gündemindeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına da değinen Ağaoğlu, `Tek isteğim hakemlerin maçın kaderini değiştirecek kararlar almaması` dedi. İlgili Haberi Oku

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe maçını kafasında oynamaya başladı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul'da yaşamak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu. Trabzonspor'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman; Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermek istiyor.

Son güncelleme 10:20 | 24 Nisan 2019
Fenerbahçe trabzonspor Ünal Karaman
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