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Türkiye, Avrupa Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu
Diğer Sporlar

Türkiye, Avrupa Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu

7 ülkeden 106 sporcunun yer aldığı yarışta Can Akkuş ve Ares Stefan Bengiç ödül kürsüsünde yer aldı.

24 Nisan 2019 10:27

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nda Türkiye takımlar sıralamasında üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 106 sporcunun yer aldığı yarışta Can Akkuş ve Ares Stefan Bengiç ödül kürsüsüne çıktı.

Sezonun ikinci ayağı 3 bin 186 metrelik Serez Pisti’nde koşuldu. Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve İsrail katıldı.

F110 sınıfında Can Akkuş ilk gün üçüncü, ikinci gün de birinciliği kazandı. Yunan ve Bulgar rakiplerini geride bırakan Akkuş, 10 tur sonunda damalı bayraktan birinci sırada geçmeyi başardı.

Genç sporcuların mücadele ettiği SSP300 sınıfında Ares Stefan Bengiç ise 10 tur süren yarışın ardından ev sahibi Yunan sporcuların ardından üçüncü oldu.

Son güncelleme 10:27 | 24 Nisan 2019
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