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Süper Lig’de daha önce böyle yarış görülmedi!
Futbol

Süper Lig’de daha önce böyle yarış görülmedi!

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya üç takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Daha önce böyle kıyasıya mücadeleye sahne olan bir sezon yaşanmadı. 5'inci Alanya ile 14'üncü Fenerbahçe arasında 8 puan fark var. Akhisar, Göztepe, BB Erzurum ve Bursa can çekişiyor.

24 Nisan 2019 09:22

Son 5 haftaya üç takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. 5’inci Alanya ile 14’üncü Fenerbahçe arasında 8 puan fark var. Akhisar, Göztepe, BB Erzurum ve Bursa can çekişiyor.

Süper Lig'de bu sezon sıradışı bir yarış yaşanıyor. Şampiyonluk yine son haftalarda belli olacak. Üç takımlı mücadele daha önce görülmüştü. Ancak Başakşehir'e şampiyon gözüyle bakanlar yanıldı. Turuncu-lacivertliler son 2 haftada 5 puan kaybedince Beşiktaş da şampiyonluk için umutlandı. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacağı maçların yanı sıra Sivas deplasmanları, zirve için belirleyici olacak. Fikstür avantajı Başakşehir'de.

5. SIRA ÖNEMLI

Galatasaray’ın hem lig hem kupa şampiyonu olması durumunda lig beşincisinin Avrupa'ya gitme ihtimali bulunuyor. Bu sıra, bu sezon önemli. Halen beşinci olan Alanyaspor'un 41, 14'üncü sıradaki Fenerbahçe'nin ise 33 puanı var. Bir takımın son 5 haftada hanesine yazdırabileceği puan 15. 10 takım, kalan 5 haftada beşincilik için çekişecek. Ancak Galatasaray yarınki yarı final rövanşı sonrası kupadan elenirse 10 takımın hevesi kursaklarında kalacak.

F.BAHÇE KILIT TAKIM UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali olan Fenerbahçe için en kötü senaryo, sezonu son 3 içinde bitirerek Süper Lig'e veda etmesi. Düşme hattının hemen üzerindeki Bursa'nın 29, Fenerbahçe'nin ise 33 puanı var. Bu haftaki Bursa-Akhisar, Başakşehir- Göztepe ve Antalya-BB Erzurum maçları son 4 takım açısından çok kritik. Fenerbahçe'nin Akhisar ve BB Erzurum ile oynayacağı karşılaşmalar da hem kendisi hem rakipleri için büyük önem taşıyor.

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Son güncelleme 15:17 | 24 Nisan 2019
Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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