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Southampton’ın yıldızı Shane Long Premier Lig tarihine geçti! 7 saniyede en hızlı gol
İngiltere Premier Lig

Southampton’ın yıldızı Shane Long Premier Lig tarihine geçti! 7 saniyede en hızlı gol

İngiltere Premeier Lig'de Watford - Southampton maçının 7. saniyesinde fileleri sarsan Shane Long, Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

24 Nisan 2019 07:08

İngiltere Premier Ligi erteleme maçında Watford, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Southampton 7. saniyede Shane Long’un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibi öne geçiren Shane Long bu golle Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

Premier Lig tarihinin en hızlı golleri sıralamasında 9 saniye ile rekoru elinde bulunduran Ledley King’i geçen  Shane Long ilk sıraya yerleşti ve tarihe geçti.

Premier Lig tarihinin en hızlı golleri:

1 – Shane Long – (7.69 saniye)

2- Ledley King – 9.82 saniye

3- Alan Shearer – 10.52 saniye

4- Christian Eriksen (10.54 saniye)

Son güncelleme 07:08 | 24 Nisan 2019
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