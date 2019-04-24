Sandro Rosell 2 yıl sonra beraat etti

Barcelona Kulübü’nde 2010-2014 yıllarında başkanlık yapan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.

Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon Euro’sunu kendine alıp toplamda 20 milyon Euro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanan Sandro Rosell’in davasında karar verildi.

Madrid’deki Ulusal Mahkeme Hakimi, 643 gün cezaevinde kalan ve savcılığın 6 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell’in hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için de beraat kararı verdi.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona’da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.