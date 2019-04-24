Mehmet Demirkol: Bu kadar evinde oturacak bir şey yapmadı

Mehmet Demirkol yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet’te gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe’nin bu kadar kötü bir sezonunun olmadığını söyleyen Mehmet Demirkol, ’25 tane transfer yapsalar kimse itiraz etmez’ ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından öne çıkanlar…

‘HAKEMLİĞİ PAMUKLARA SARIP SARMALAMAN LAZIM’

VAR'ın altyapısını hazır tutmalıyız ki hakemlerin psikolojisi yerinde olsun. Biz hakemlerin performansına göre yorum yapıyoruz ama altyapıda ne oluyor bilemiyoruz. VAR hakemliği ayrı bir hakemlik türü olacak bir süre sonra. Hakemliği pamuklara sarıp sarmalaman lazım. Milyonlarca doları ilgilendiren kararları hızlıca vermen gereken bir meslek. Onların psikolojisini iyi tutmamız lazım. Ancak psikolojiyi bozmak için el birliğiyle her şeyi yapıyoruz. VAR bu sezon deneme sezonu. Bu tip şeylerin oturması 3, 4 seneyi bulur. Bunlar bir anda olmaz.

‘BU KADAR KAN DAVASI GÜDÜLMESİ DOĞRU DEĞİL’

Ümit Öztürk, iyi hakem. Büyük bir gelecek deniyor ama ben öyle düşünmüyorum. Kafada tilkilerin çok döndüğü bir hakem değil. Galatasaray – Trabzonspor maçında hatalı kararları var, kabul ediyorum. VAR'a gitti, göremedi. Tamam ama bu kadar da evinde oturacak bir şey yapmadı. Bazen camiaların böyle takıntıları oluyor. Bu kadar kan davası güdülmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu hafta Galatasaray – Kayserispor maçında verilmeyen kırmızı kartı gördük. Kayserispor ne yapsın şimdi? Bütün bunları görünce Ümit Öztürk’e yazık oluyor.

’80’LERDE ÇOK KÖTÜ FUTBOLLAR GÖRDÜM’

Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir sezonu yok. Kalan bütün maçları da alsa en kötü sezonu olacak. 80'lerde çok kötü futbollar gördüm. Aykut ve Oğuz gelmeden önceki sezon neredeyse bu kadar kötü bir sezon olmuştu. Fenerbahçe, 25 tane transfer yapsa itiraz eder misin? Herkes gitse ve yerine birileri gelse kim itiraz eder? Kimse! Etmezsin. Peki kadroda olan bütün futbolcuların kötü olma olasılığı yok. Bu takım Alanyaspor'dan daha mı kalitesiz? Moses, Valbuena ve Soldado üzerine bir oyun kurulabilir. Türkiye liginde sadece bu üçlü, takımı 3. 4. yapar.

‘ERSUN YANAL’IN YENİDEN FETHETMESİ LAZIM’

Ersun Yanal'ı buraya getiren nedir? Ersun Yanal, taraftara büyük keyif veren bir oyun sergilediği için yeniden getirildi. Hocanın bu 5 maçta yeniden camiayı fethetmesi lazım. Ersun Yanal bu 5 maçta yatıp, kalkıp ‘Ben bu seyirciye, bu camiaya, bu yönetime, oyunculara bir oyun göstermem lazım’ diye düşünmesi lazım. Geçmişte rakiplerine ‘Ben sizi yeneceğime’ ikna etmişti. Bu çok önemli.

Aziz Yıldırım, her şeyi kendisi yönetiyordu. Çatıdaki anteni bile o biliyordu. O'nun sonrasında her şeyi değiştirmek kolay değil. Ben olsam Ersun Yanal'ın yerinde hayatımda futboldan başka bir şey düşünmezdim. Fatih Terim ve Abdullah Avcı'dan daha çok çalışırdım.

‘BURAK YILMAZ’I MUTLU EDECEKSİN…’

Burak Yılmaz'ı mutlu edeceksin, O da seni mutlu edecek. Başka türlü olmuyor. Çok iyi idare etti. Galatasaray'da böyle hırslı bir adam var mı? Şampiyonluk yarışında olan takımların hiçbirinde böyle bir hırs yok. Fenerbahçe'de biraz Hasan Ali'de var.