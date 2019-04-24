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Manisa BŞB’de yeni teknik direktör Taner Taşkın
Spor Toto 2. Lig

Manisa BŞB’de yeni teknik direktör Taner Taşkın

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Mustafa Çapanoğlu'nun görevden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Taner Taşkın getirildi.

24 Nisan 2019 11:38

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk iddiasını yitirdikten sonra Play-Off’u garantilemeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Mustafa Çapanoğlu’yla sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi.

Manisaspor’da hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluklar yaşayan, Menemen Belediyespor’u da 2. Lig’e çıkaran isim olan Taşkın, son olarak Samsunspor’da görev yaptı. Play-Off’tan 1. Lig hedefine çıkarma parolasıyla göreve getirilen Taner Taşkın, kulüpte Levent Devrim ve Çapanoğlu’ndan sonra bu sezon üçüncü teknik adam olacak.

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Son güncelleme 11:46 | 24 Nisan 2019
alt ligler Manisa Büyükşehir Belediyespor taner taşkın TFF 2. Lig
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