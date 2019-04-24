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Manchester United’tan gerginlik önlemi
İngiltere Premier Lig

Manchester United’tan gerginlik önlemi

Manchester United bu akşam ki Manchester City maçında soyunma odalarına girişi iki farklı yoldan yapacak.

SKOR DIŞ HABER 24 Nisan 2019 14:19

Premier Lig’de bu akşam Manchester United sahasında Manchester City’yi ağırlayacak. Manchester City kritik mücadeleden galip ayrılması durumunda bitime üç hafta kala yeniden liderliğe yerleşmiş olacak.

Old Trafford’da en son oynanan mücadelede Manchester City maçı 2-1 kazanmıştı. Maç sonrası soyunma odasına giden futbolcular arasında gerginlik ve arbede yaşanmış, o zaman ki Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho’da olaylara dahil olmuştu.

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada maç sonrası oyuncular arası gerginliği ve istenmeyen olayları engellemek için soyunma odalarına giriş iki farklı yoldan yapılacak. Bu sayede rakip oyuncular aynı koridoru kullanmak zorunda kalmayacak. Ayrıca koridarda hiç polis memuru bulunmayacak.

24 Nisan 2019 İngiltere`de hayatı durduracak derbi! Manchester United - Manchester City... İngiltere Premier Lig `de nefes kesen şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son haftalara gelinirken düğümü çözmesi beklenen maçta Manchester United seyircisi önünde Manchester City`yi konuk edecek. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 14:30 | 24 Nisan 2019
Manchester City manchester united premier lig
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