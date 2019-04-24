Manchester City şampiy…

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta erteleme maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan derbi mücadelesini konuk takım 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı!
Maç eksiği nedeniyle bu maça Liverpool'un 2 puan gerisinde çıkan Guardiola'nın öğrencilerine zaferi getiren golleri Bernardo Silva ve Leroy Sane getirdi.
İlk yarıda Manchester City, Sterling ile tehlikeli pozisyonlar buldu ancak son vuruşu gerçekleştiremedi.
Guardiola kaçan goller sonrasında kenarda epey endişeleydi.
51. dakikada Fernandinho sakatlanıp yerini Sane'ye bıraktı.
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Manchester City taraftarlarının beklediği gol geldi. Bernardo Silva ceza sahasına girip köşeye yerden gönderdiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi.
Hem Liverpool hem de Manchester United taraftarını yıkan gol ise 66. dakikada Leroy Sane'den geldi. Alman yıldızın şık şutunda De Gea çaresiz kaldı!
Geride kalan dakikalarda Manchester United Lukaku, Martial ve Alexis Sanchez'i oyuna aldı ancak skor değişmedi.
Bu sonuçla Manchester City son 3 haftaya 89 puanla lider giriyor. Liverpool 2. sırada 88 puanla...
Şampiyonlar Ligi bileti için yarışan Manchester United ise 64 puanla 6. sırada kaldı.
Karşılaşmadan kareler...