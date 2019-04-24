Manchester United Manchester City canlı izle! CANLI YAYIN: İngiltere’de dev derbi…

İngiltere liginde iki ezeli rakip Manchester City Manchester United 3 puan mücadelesi verecek. Geride kalan 35 haftada maçta eksiğine rağmen 2. sırada yer alan City kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Bu sezon istediği performansı gösteremeyen Manchester United ise kazanarak hem rakibininin hedefini sekteye uğratmak hem de ligin bitimine kısa süre üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için aşağıda Manchester City Manchester United canlı izle bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak mücadele 24 Nisan 2019 Çarşamba günü ekrana gelecek. Dev maç saat 22:00'da başlayacak.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Aguero.

Manchester United: De Gea, Darmian, Smalling, Lindelöf, Shaw, Young, Fred, Pereira, Pogba, Lingard, Rashford.