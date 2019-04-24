Kostas Mitroglou sosyal medyadan isyan etti! ‘Aptalca şeylere inanmayın!’

Yunan golcü Kostas Mitroglou, son günlerde hakkında çıkan kiralık sözleşmesinin feshedileceğine haberleri ile ilgili sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Golcü futbolcu yaptığı paylaşımda “Medyada sürekli yayınlanan aptalca şeylere inanmayın. Ben, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız ve Galatasaray ailesinin her üyesi tamamen 22. şampiyonluğu kazanmaya odaklanıyor. Başka bir şeye değil’ dedi.

Galatasaray'ın devre arasında Marsilya'dan 1.5 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarıkırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İşte Kostas Mitroglou’nun açıklaması…

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