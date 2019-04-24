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Kaçırdığı Panenka penaltısı Brendix Parra’ya pahalıya patladı!
Dünyadan Futbol

Kaçırdığı Panenka penaltısı Brendix Parra’ya pahalıya patladı!

La Equidad ile Independiente de Campo Grande arasında oynanan Copa Sudamericana maçında panenka penaltısından yararlanamayan Venezuelalı futbolcu Brendix Parra'nın kulübü ile ilişkisi kesildi.

24 Nisan 2019 12:35

Copa Sudamericana’da mücadele eden Paraguay ekibi Campo Grande’nin Venezuelalı oyuncusu Brendix Parra’nın Panenka penaltısı pahalıya patladı.

Kolombiya’nın La Equidad takımına karşı oynanan maçta, Paraguay 2. lig ekibinin oyuncusu Brendix Parra, Panenka vuruşı ile topu ağlara göndermeyi denedi ancak kaleci Diego Novoa  göğsüyle rahat bir kurtarış yaptı ve Independiente de Campo Grande elendi.

Bunun ardından kulübü Brendix Parra’yı kulüpten gönderme kararı aldı. Parra’yla ilgili kararı ABC Cardinal radyosuna açıklayan kulüp başkanı Eriberto Gamarra, “Yönetim kurulu öyle bir penaltı kullandığı için Parra’yı gönderme kararı aldı. Eğer bir sonraki tura çıksaydık, oyuncular biraz daha para alacaktı” dedi.

Venezuelalı Parra ise konuyla ilgili olarak, “Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor” diye konuştu.

Son güncelleme 07:48 | 25 Nisan 2019
Brendix Parra Campo Grande Copa Sudamericana panenka
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