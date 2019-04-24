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İstanbul’da üç büyük sürpriz
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İstanbul’da üç büyük sürpriz

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'un üçüncü gününde iki numaralı seribaşı Mihaela Buzarnescu, dört numaralı seribaşı Dayana Yastremska ile beş numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic turnuvaya veda etti.

24 Nisan 2019 16:13

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda ana tabloda üçüncü gün maçlarında iki, dört ve beş numaralı seribaşları da elendi.

Esenyurt’taki Spor Toto Tennis Park’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12’ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasına üçüncü günde ilk ve ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

Turnuvanın iki numaralı seribaşı raketi Rumen Mihaela Buzarnescu, ikinci turda Rus tenisçi Margarita Gasparyan’a 1-6, 6-4 ve 7-5’lik setlerle 2-1 yenildi ve elendi.

Organizasyona, dört numaralı seribaşı ismi Ukraynalı Dayana Yastremska, Fransız raket Kristina Mladenovic’e 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenilerek ilk turda veda etti.

Turnuvanın beş numaralı seribaşı raketi Avustralyalı Ajla Tomljanovic ise ilk turda Çekya’dan Marketa Vondrousova’ya 6-3’lük setlerle 2-0 kaybetti ve elenmekten kurtulamadı.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda dün bir numaralı seribaşı İspanyol Carla Suarez Navarro da elenmişti.

Günün sabah seansında oynanan diğer maçlarında Romanyalı Ana Bogdan, Belçikalı Kirsten Flipkens’i, Çek Barbora Strycova Rumen Sorana Cirstea’yı, Ukraynalı Kateryna Kozlova ise Rus Anastasia Potapova’yı eleyerek üst tura çıktı.

Son güncelleme 16:13 | 24 Nisan 2019
Ajla Tomljanovic Dayana Yastremska istanbul cup Mihaela Buzarnescu
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