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İstanbul Cup’ta Gasparyan sürprizi
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İstanbul Cup’ta Gasparyan sürprizi

Rus raket Margarita Gasparyan, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu'yu eleyerek çeyrek finale çıktı.

24 Nisan 2019 20:45

Spor Toto Tennis Park’ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın üçüncü gününde üç seribaşı daha turnuvaya veda etti. Günün en büyük sürprizinin altında 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu’yu 1-6, 6-4, 7-5’le saf dışı bırakan Rus Margarita Gasparyan’ın imzası vardı.

Dünya sıralamasının 72’nci basamağındaki Gasparyan, ilk setini kaybettiği, üçüncü setinde de 5-3 geriye düştüğü buluşmada etkileyici bir dönüş gerçekleştirdi. Güçlü rakibi Buzarnescu karşısında üst üste dört oyun alıp 7-5’lik final setiyle gülen Gasparyan, çeyrek final biletini cebine koydu.

4 numara Dayana Yastremska’nın Kristina Mladenovic’e 6-3, 6-4; 5 numara Ajla Tomljanovic’in Marketa Vondrousova’ya 6-3, 6-3 mağlup olduğu TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta son şampiyon Pauline Parmentier ise Elena Rybakina’ya 6-0 ve 6-4’lük setlerle yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Son güncelleme 20:45 | 24 Nisan 2019
Margarita Gasparyan Mihaela Buzarnescu TEB BNP Paribas İstanbul Cup
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