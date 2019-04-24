İstanbul Cup’ta Gasparyan sürprizi

Spor Toto Tennis Park’ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın üçüncü gününde üç seribaşı daha turnuvaya veda etti. Günün en büyük sürprizinin altında 2 numaralı seribaşı Rumen Mihaela Buzarnescu’yu 1-6, 6-4, 7-5’le saf dışı bırakan Rus Margarita Gasparyan’ın imzası vardı.

Dünya sıralamasının 72’nci basamağındaki Gasparyan, ilk setini kaybettiği, üçüncü setinde de 5-3 geriye düştüğü buluşmada etkileyici bir dönüş gerçekleştirdi. Güçlü rakibi Buzarnescu karşısında üst üste dört oyun alıp 7-5’lik final setiyle gülen Gasparyan, çeyrek final biletini cebine koydu.

4 numara Dayana Yastremska’nın Kristina Mladenovic’e 6-3, 6-4; 5 numara Ajla Tomljanovic’in Marketa Vondrousova’ya 6-3, 6-3 mağlup olduğu TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta son şampiyon Pauline Parmentier ise Elena Rybakina’ya 6-0 ve 6-4’lük setlerle yenilerek elenmekten kurtulamadı.