İsmail Köybaşı dakikada 3 bin 310 Euro kazanıyor!

Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesinin gediklilerinden olan İsmail Köybaşı, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla Trabzonspor karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü. Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan İsmail'in cezalı duruma düşmesi ise taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. İsmail Köybaşı'nın sahada kaldığı süre ve gördüğü kartlara bakıldığında, bu sezon 113 dakikada bir sarı kart görmesi dikkat çekti. Ligin ilk 4 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İsmail Köybaşı, ilk kez 5. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında görev aldı ve 79 dakika sahada kaldı.

Deplasmanda oynanan bu mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir maçlarında şans bulamayan tecrübeli oyuncu, 9. haftadaki Sivasspor maçında 90 dakika, 10. haftadaki Ankaragücü karşılaşmasında ise 74 dakikada sahada kaldı. Galatasaray derbisinde forma giymeyen 29 yaşındaki futbolcu, 11. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise 37 dakika sahada kaldı. Sivasspor, Ankaragücü ve Alanyaspor maçlarında sarı kart gören İsmail Köybaşı, ligin ilk yarısında son olarak Akhisarspor deplasmanında 12 dakika şans buldu.

İkinci yarıda 159 dakika sahada kaldı

Ligin ilk yarısında 5 maçta şans bulan ve bu karşılaşmaların 3'ünde sarı kart gören İsmail Köybaşı, ligin ikinci yarısında ilk maçına 20. haftada Göztepe karşısında çıktı. Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olması nedeniyle ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Köybaşı, bu maçta 90 dakika şans bulurken, Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu maçın ardından 7 hafta boyunca kulübeden çıkamayan İsmail Köybaşı, ilk olarak Galatasaray derbisinde 81. dakikada oyuna dahil oldu. Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart cezası nedeniyle bu hafta Alanyaspor deplasmanında da forma giyen İsmail Köybaşı, 60. dakikada yerini Frey'e bıraktı. Ligin ilk yarısında 5 maçta 292 dakika forma giyip 3 sarı kart gören İsmail Köybaşı, ikinci yarıda ise 3 maçta sahaya çıkıp 159 dakika şans buldu. Süper Lig'in 29 haftası geride kalırken, tecrübeli futbolcu toplam 451 dakika şans buldu ve 4 sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. İsmail Köybaşı sahada kaldığı her 113 dakikada 1 sarı kart görmüş oldu.

Dakikada 3 bin 310 Euro kazandı!

Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan İsmail Köybaşı, lig maçlarına bakıldığında 29 haftanın yalnızca 8'inde forma şansı bulabildi. Ligde şu ana kadar 451 dakika forma giyen İsmail Köybaşı, şimdiye kadar dakikada 3 bin 310 Euro kazanmış oldu. Ligin geride kalan 29 haftası göz önüne alındığında şu ana kadar toplamda 1 milyon 492 bin 647 Euro kazanan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'de dakikada kazandığı para da 3 bin 310 Euro oldu.

14 maçı geçemedi!

2016/2017 sezonu öncesinde Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'yle anlaşan İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli ekipte 3. sezonunu geçirirken, şu ana kadar 3 sezonda ligde toplam 36 maçta forma giydi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 14 lig maçına çıkan ve 977 dakika şans bulan İsmail Köybaşı, ilk sezonunda dakikada bin 791 Euro kazandı. Bir sonraki sezon da Fenerbahçe formasıyla 14 lig maçına çıkan İsmail Köybaşı, ilk sezonuna göre 12 dakikada daha fazla şans bularak 989 dakika sahada kaldı ve dakikada bin 769 Euro elde etti. Fenerbahçe'yle geride kalan 3 sezonda 36 lig maçında 2 bin 417 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonun son 5 haftası hesaba katılmadığında toplam 4 milyon 992 bin 647 Euro kazanırken dakikada 2 bin 65 Euro elde etti.