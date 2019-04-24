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Inter Lazio maçına Benito Mussolini gölgesi!
İtalya Serie A

Inter Lazio maçına Benito Mussolini gölgesi!

İtalya Kupası yarı finalinde Milan'a karşı oynayacakları maç için Milano'ya giden bir grup Lazio taraftarı, bazı İnter taraftarlarıyla birlikte kent merkezinde Benito Mussolini'yi öven bir pankart açtı.

24 Nisan 2019 22:16

İtalya Kupası yarı final rövanş maçı için Milano’ya giden bir grup Lazio taraftarının, İnter taraftarlarıyla birlikte kent merkezinde Benito Mussolini’yi öven bir pankart açması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Milan ve Lazio takımları arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final maçı öncesinde Laziolu bir taraftar grubu, kardeş kulüpleri İnter’den bazı taraftarlarla birlikte kent merkezinde “Benito Mussolini’ye onur” yazılı pankart açtı.

Faşist selamı” vererek, Mussolini’yi öven sloganlar atan grup, kısa süren eylemleri sonrası bölgeden uzaklaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, olay üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Polis 22 kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden 19’unun Lazio, 3’nün ise İnter taraftar gruplarının üyesi oldukları belirlendi.

Pankart açan kişilerin, İtalyan yasalarına göre “faşist gösteri yapmak”la suçlanabilecekleri ifade edildi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, olaya ilişkin açıklamasında, “Milano faşist karşıtı bir şehirdir ve her zaman öyle kalacaktır” dedi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de “Bunu yapanlar salak. Her türlü şiddete karşı hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecek” ifadesini kullandı.

Son güncelleme 22:16 | 24 Nisan 2019
Benito Mussolini İNTER italya kupası lazio
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