İngiltere’de hayatı durduracak derbi! Manchester United – Manchester City…

Zirvedeki Liverpool’un bir maç gerisinde yer alan City, güçlü rakibini devirmesi halinde bitime üç hafta kala yeniden liderliğe yerleşmiş olacak. Jurgen Klopp ve öğrencileri ise kritik gecede City’nin puan kaybını bekleyecek. Şampiyonlar Ligi bileti için ilk dört mücadelesi veren ManU, 13 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra düşüşe geçti. Ligde oynadığı son 5 maçın 3’ünü kaybeden Kırmızı Şeytanlar, son olarak Everton’a 4-0 mağlup oldu.

Dev maç öncesi Manchester United’da Antonio Valencia, Manchester City’de ise Claudio Bravo ve Kevin De Bruyne sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Pogba, Matic, Herrera, Lingard, Rashford, Sanchez

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, B.Silva, Fernandinho, D.Silva, Sane, Sterling, Agüero

24 Nisan Çarşamba TSİ 22:00’de başlayacak olan karşılaşma S Sport’tan naklen yayınlanacak