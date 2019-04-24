Gülsena Karakuyulu’nun inanılmaz başarısı! 18 yaşında 110 madalyası var

Eskişehir’de okul idarecisi ve antrenör olan annesinin yetiştirdiği 18 yaşındaki milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 9 yılda 110 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Lise yıllarında gönül verdiği tekvandoya 2009’da geri dönen Şehit Mustafa Türker İlkokulu Müdür Yardımcısı Dilek Karakuyulu, o tarihten bu yana Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünde antrenörlük yapıyor.

Branşı sınıf öğretmenliği olan 45 yaşındaki tekvando antrenörü, aradan geçen 10 yılda kızı Gülsena’nın yanı sıra aralarında ay yıldızlı formayı giymiş çok sayıda başarılı tekvandocular yetiştirdi. Annesinin desteğiyle sporda başarı basamaklarını birer birer atlayıp ulusal ve uluslararası arenada 9 yıldır ringe çıkan Gülsena Karakuyulu ise kazandığı madalyalarla hem ailesinin hem de Türk sporunun gurur kaynaklarından biri oldu.

Gülsena Karakuyulu, yaptığı açıklamada, annesi ile aynı spor dalında mücadele etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Elde ettiği başarılarda ve bu yaşına kadar 110 madalya kazanmasında ailesinden aldığı desteğin büyük katkısının olduğunu vurgulayan milli sporcu, şöyle konuştu:

“Hiçbir zamanımı boşa geçirmiyorum. Ailemle vakit geçirmenin yanı sıra spora çok önem veriyorum. Hedefim başarılarımı korumak, aynı başarılarıma devam ederek en önemli hedefim olan olimpiyatlara katılarak ülkemi temsil etmek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek. Annem hem çalışma prensipleri hem de yaşantısı olarak bu hayatta tek örnek aldığım insandır. İyi ki annem gibi bir antrenörüm var. Hayattaki en büyük şansım annemdir.”

“SAKİNLİĞİMİZİ HEP KORUYORUZ”

Tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu, hafta içi her gün saat 15.00’e kadar müdür yardımcılığı görevini yürüttüğünü, saat 18.00’den itibaren ise spor salonunda genç tekvandocular yetiştirdiğini anlattı.

Karakuyulu, 42 yaşında milli sporcu, 43 yaşında ise milli antrenörlük belgesi aldığını aktararak, çalışmadan başarının gelmediğine dikkati çekti. Günün büyük bölümünü kızı Gülsena ile geçirdiklerini söyleyen Karakuyulu, şunları kaydetti:

“Başarılar anlatılmaz, yaşanır. Kendinizden çok çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Bu yıl düzenlenen bir şampiyonaya 6 sporcum katıldı, onlar da iyi dereceler aldı. Bunlar benim çocuklarım, hepsiyle gurur duydum. Bir müsabakada kızım Gülsena’ya yapılan bir hareket karşısında antrenörü olarak sinirlenebiliyorsunuz. O anda rakip karşıdaki, o da bir şeyler yapacak ki alsın maçı. O yüzden sakinliğimizi hep koruyoruz.”

Karakuyulu, kızının bugüne kadar 4 dünya ikinciliği, bir dünya üçüncülüğü, 6 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirtti. Kendisinin ise 10 şampiyonluğu olduğu bilgisini veren Karakuyulu, “Gençlik yıllarımda yapamadıklarımı şimdi yapmaya çalışıyorum. Hayat boş geçirilecek kadar kısa değil; kadınlarımız dolu dolu yaşasınlar. Evde oturup çok güzel yemekler yapılabilir. Çocuklarıyla ilgilensinler, onların peşinden koşsunlar en azından. Başarı kolay gelmiyor. Çocuklarının peşinde ne kadar çok koşarlarsa kendilerini o kadar çabuk keşfederler” ifadelerini kullandı.