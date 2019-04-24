Göztepe’de Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk’e af çıktı

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de 3 hafta önceki Akhisarspor müsabakasından sonra taraftarlarla arbede yaşayıp Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarının kadrosuna dahil edilmeyen Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk’e af çıktı.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın kararıyla iki haftadır 21 kişilik kafileye dahil edilmeyen iki oyuncu, İstanbul’a götürüldü. Taraftarların davacı dahi olduğu Halil ve Alpaslan’ın tüm camiadan tekrar özür dilediği, Tuna’nın da çok fazla eksik olması nedeniyle oyuncuları yeniden kadroya aldığı bildirildi. Karayoluyla gitmekten vazgeçip havayoluyla İstanbul’a giden Göz-Göz’de Tamer Tuna’nın Halil’le Alpaslan’a zorlu deplasmanda forma vereceği de vurgulandı.

Sakatlıkları süren stoper Kadu, sağ bek Gassama, kanat oyuncusu Yasin ve sol bek Agbenyenu’dan yararlanamayacak Göztepe’de 3 haftadır yurt dışında bulunan Başkan Mehmet Sepil de takımla İstanbul’a gitti. Kamp boyunca teknik ekip ve futbolcularla olacak Sepil’in yanı sıra tüm yöneticilerin de Başakşehir müsabakasında yer alacakları vurgulandı. Taraftar da İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.