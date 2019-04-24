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Giresunspor Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı
TFF 1.Lig

Giresunspor Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam son 4 haftada takımın başında olacak.

24 Nisan 2019 12:07

Spor Toto 1. Lig’de topladığı 29 puanla, 15. sırada yer alan Giresunspor, deneyimli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Ayrıca saat 13.00'de Tesislerimizde yapılacak toplantı ile Erkan Sözeri resmi sözleşmeye imza atacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve sezon içinde Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Kemal Kılıç'ı takımın başına getiren yeşil-beyazlı yönetim bu sezon bir türlü kötü gidişatın önüne geçemedi. Son olarak Ümit Özat'ın kısa süren görevinin ardından takımın başına getirilen Kemal Kılıç ile çıktığı Kardemir Karabükspor maçından 0-0 berabere bitmesi sonrası Giresunspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

Kemal Kılıç'ın ardından takımın lige tutunması adına birçok çalışmalarda bulunan Giresunspor yönetimi, Emre Nafiz, Orhan Taşdelen ve Ba Adama ile forvet oyuncusu Dauda'yı kadro dışı bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından Giresunspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri, yeşil-beyazlı ekip ile daha önce 2014 ve 2015 yılında çalıştırmıştı.

24 Nisan 2019 Manisa BŞB`de yeni teknik direktör Taner Taşkın TFF 2.Lig Kırmızı Grup`ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor`da Mustafa Çapanoğlu`nun görevden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Taner Taşkın getirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:07 | 24 Nisan 2019
Erkan Sözeri giresunspor Spor Toto 1. Lig
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