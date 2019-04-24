Giresunspor Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı

Spor Toto 1. Lig’de topladığı 29 puanla, 15. sırada yer alan Giresunspor, deneyimli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Ayrıca saat 13.00'de Tesislerimizde yapılacak toplantı ile Erkan Sözeri resmi sözleşmeye imza atacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve sezon içinde Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Kemal Kılıç'ı takımın başına getiren yeşil-beyazlı yönetim bu sezon bir türlü kötü gidişatın önüne geçemedi. Son olarak Ümit Özat'ın kısa süren görevinin ardından takımın başına getirilen Kemal Kılıç ile çıktığı Kardemir Karabükspor maçından 0-0 berabere bitmesi sonrası Giresunspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

Kemal Kılıç'ın ardından takımın lige tutunması adına birçok çalışmalarda bulunan Giresunspor yönetimi, Emre Nafiz, Orhan Taşdelen ve Ba Adama ile forvet oyuncusu Dauda'yı kadro dışı bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından Giresunspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri, yeşil-beyazlı ekip ile daha önce 2014 ve 2015 yılında çalıştırmıştı.

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