Galatasaray’ın Malatyaspor kadrosu belli oldu

Galatasaray Kulübü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
Özel uçakla Malatya’ya giden Galatasaray’ın maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.
Galatasaray’ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.