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Galatasaray’ın Malatyaspor kadrosu belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray’ın Malatyaspor kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

24 Nisan 2019 15:36

Galatasaray Kulübü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Özel uçakla Malatya’ya giden Galatasaray’ın maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.

Galatasaray’ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

24 Nisan 2019 Kostas Mitroglou sosyal medyadan isyan etti! `Aptalca şeylere inanmayın!` Galatasaray`ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Mitroglou sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:32 | 24 Nisan 2019
galatasaray Malatyaspor Semih Kaya Ziraat Türkiye Kupası
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