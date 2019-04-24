Galatasaray taraftarından Euroleague harekatı!

Galatasaray taraftarı, THY Euroleague’de yer almaları için sosyal medyada harekete geçti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, wild card için yönetimin başvuru yapmasını istiyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yönetimin dikkatini çekmek isteyen taraftarlar, #Galatasaray4Euroleague etiketiyle seslerini duyurdu. Taraftarlar ayrıca Euroleague yönetimine de mail ve sosyal medya yoluyla mesajlar atıyor. Euroleague, ‘Wild card’ adı verilen özel davetiyelerle kulüplerin bu ligde mücadele etmesine imkan tanıyor.

Galatasaray, THY Euroleague’de en son 2016-2017 sezonunda boy göstermişti. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda ise Eurocup’ta oynadı.