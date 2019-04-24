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Fransa Ligue 1’de oynanacak maçı ilk kez kadın hakem yönetecek
Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1’de oynanacak maçı ilk kez kadın hakem yönetecek

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Amiens ile Strasbourg arasında hafta sonu yapılacak karşılaşmada, kadın hakem Stephanie Frappart'ın görev yapacağı açıklandı. Daha önce Bundesliga'da da görülen kadın hakem uygulaması Fransa'daki en üst düzey ligde bir ilk olacak.

24 Nisan 2019 15:33

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) tarihinde bir maçı, ilk kez kadın hakem yönetecek…

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü Amiens ile Strasbourg arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’in yöneteceği duyuruldu.

Bu yıl düzenlenecek Kadınlar FIFA Dünya Kupası’na görev alacak Frappart, Ligue 1’de düdük çalan ilk kadın hakem olacak. 35 yaşındaki hakem, 2014 yılında Ligue 2’de maça çıkan yine ilk kadın hakem olmuştu. İngiltere, İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın önemli liglerinde henüz kadın hakem maç idare etmezken, Alman Bibiana Steinhaus ise Bundesliga maçlarında görev alıyor.

Son güncelleme 15:36 | 24 Nisan 2019
fransa kadın hakem Stephanie Frappart
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