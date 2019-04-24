SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’de karar çıktı: Boykot yok, seferberlik var
Final serisinde açılışı Eczacıbaşı VitrA yaptı
Diğer Sporlar

Final serisinde açılışı Eczacıbaşı VitrA yaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

24 Nisan 2019 21:14

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank’ı 3-2 yendi.

Müsabakanın birinci seti başa baş bir mücadele ile başlarken, teknik molaya 12-10 önde giren VakıfBank, seti 25-23 kazandı.

Karşılıklı sayıların alındığı ikinci sette VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Boskovic’in ataklarıyla etkili olan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 alarak skorda eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete iyi başlayan turuncu-beyazlı takım, Larson’un savunması ve Büşra Kılıçlı’nın bloklarıyla teknik molaya 12-7 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 aldı ve skorda 2-1 öne geçti.

Mücadelenin dördüncü setine iyi başlayan taraf ev sahibi VakıfBank oldu. Teknik molaya 12-6 önde giren sarı-siyahlı takım, seti 25-18 alarak maçı “tie-break” setine uzattı.

Son sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, saha değişimine 8-6 önde girdi. Üstünlüğünü kaybetmeyen konuk takım, seti 15-12, maçı da 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine VakıfBank’ın ev sahipliğinde oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı’nda saat 18.00’de başlayacak mücadele, TRT Spor’dan yayınlanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Rasic)

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Beyza Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı (Simge Aköz, Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu, Gamze Kılıç)

Setler: 25-23, 17-25, 19-25, 25-18, 12-15

Süre: 128 dakika (27, 27, 26, 27, 21)

Son güncelleme 21:14 | 24 Nisan 2019
eczacıbaşı vitra vakıfbank Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR