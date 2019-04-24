Fenerbahçe’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü Fenerbahçe de sosyal medyadan paylaştığı özel görüntülerle kutladı.

Görüntüde stada gelen minik öğrenciler arasından bir çocuk arkadaşlarının görüntüden kaybolmasının ardından duvarda yer alan Atatürk’ün posterine sarılarak sevgisini gösteriyor.

Fenerbahçe, güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk” yazdı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük beğeni aldı.

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