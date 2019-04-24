SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İBB’nin bazı vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım büyük beğeni topladı.

24 Nisan 2019 08:10

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü Fenerbahçe de sosyal medyadan paylaştığı özel görüntülerle kutladı.

Görüntüde stada gelen minik öğrenciler arasından bir çocuk arkadaşlarının görüntüden kaybolmasının ardından duvarda yer alan Atatürk’ün posterine sarılarak sevgisini gösteriyor.

Fenerbahçe, güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk” yazdı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük beğeni aldı.

24 Nisan 2019 Çok konuşulan Ali Koç Ersun Yanal toplantısının detayları ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal arasındaki toplantının detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Çok konuşulan görüşmenin gerçekleşmesini Ersun Yanal`ın talep ettiği öğrenildi. İşte toplantının detayları... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:48 | 24 Nisan 2019
23 Nisan Fenerbahçe
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Yarın - 21:30
-
Istanbul Basaksehir
Ankaragücü
04/05/2019 - 17:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
30 18 62
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR