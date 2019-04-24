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Fenerbahçe Final-Four için parkeye çıkacak
Euroleague

Fenerbahçe Final-Four için parkeye çıkacak

Euroleague Play-Off serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, kazanması durumunda adını Final-Four'a yazdıracak.

24 Nisan 2019 09:57

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın Litvanya’nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak ve beIN Sports Haber’den canlı yayınlanacak.

Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, bu müsabakayı da kazanması halinde 17-19 Mayıs’ta İspanya’nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final’e adını yazdıracak. Karşılaşmayı Zalgiris’in kazanması durumunda ise serinin beşinci ve son maçı, 30 Nisan Salı günü İstanbul’da oynanacak.

İstanbul’da oynanan serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı. Kaunas’ta oynanan serinin üçüncü karşılaşmasını ise sarı-lacivertliler 66-57 kazanmayı başardı.

HEDEF ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ DÖRTLÜ FİNAL

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi’nde geride kalan 4 sezonda da Dörtlü Final’e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko, Zalgiris’i elemesi halinde üst üste 5. kez Dörtlü Final’de mücadele edecek.

Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017’de İstanbul’da düzenlenen Dörtlü Final’de önce İspanya temsilcisi Real Madrid’i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos’u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, turu geçmesi halinde Dörtlü Final’in ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

Son güncelleme 10:51 | 24 Nisan 2019
Fenerbahçe zalgiris kaunas
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