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Denizlispor hafta sonu Süper Lig’e yükselebilir
TFF 1.Lig

Denizlispor hafta sonu Süper Lig’e yükselebilir

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, ligin 31. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçanın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekibin bu hafta oynanacak karşılaşmaların sonuçlarına göre, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

24 Nisan 2019 19:39

Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak için adım adım ilerleyen Abalı Denizlispor, ligin 31. haftasında sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çalışmalarına devam eden Horozlar’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Taha Can Velioğlu ve izinli olan Adam Stachowiak dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.

CEZASI BİTEN ZİYA SAHALARA DÖNÜYOR

Yeşil-siyahlı ekipte ligin 28. haftasında deplasmanda oynanan Adanaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve iki hafta sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt da formasına kavuşuyor. Cezası biten Alkurt'un Balıkesirspor karşılaşmasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.

SÜPER LİG’İ GARANTİLEYEBİLİR

Süper Lig'e çıkmak için gün sayan Denizlispor'un Balıkesirspor karşılaşmasının ardından ligin bitimine 3 hafta kala 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor. 62 puanla 2. sırada yer alan Denizlispor’un Balıkesirspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılıp çıkıp yakın takipçileri olan 55 puanlı Hatayspor ve 54 puanlı Osmanlıspor'un bu hafta oynayacakları karşılaşmalarda berabere ya da mağlup ayrılmaları durumunda yeşil-siyahlılar bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor.

Öte yandan Denizli Atatürk Stadı'nda 28 Nisan Pazar günü oynanacak Denizlispor – Balıkesirspor karşılaşması saat 19.30’da başlayacak.

Son güncelleme 19:39 | 24 Nisan 2019
denizlispor Spor Toto 1. Lig
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OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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