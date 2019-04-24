Çok konuşulan Ali Koç Ersun Yanal toplantısının detayları ortaya çıktı

Sercan Hamzaoğu / Alanyaspor karşısındaki kötü futbol ve alınan mağlubiyet sonrası Teknik direktör Ersun Yanal, başkan Ali Koç'tan acil görüşmek için bir randevu istedi. kötü performanstan dolayı özür dileyen Yanal'dan Başkan Ali Koç kalan maçların alınmasını isteyerek, kendisine güvendiğini dile getirdi.

Dünkü antrenman öncesi Yanal ile görüşeceğini bildiren Ali Koç, Samandıra'ya gelerek 17:00 de Yanal'la 30 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Yanal'ın Başkan Koç,'a şunları dediği öğrenildi:

“Oynanan futbolun bir izahı yok. Ben ve ekibim şok yaşıyoruz. Oyuncularla birebir iletişim kuruyoruz. Samandıra'da çok iyi çalışan oyuncuların performansına göre kadro kuruyorum. Ama anlam veremediğimiz bir durum var. Sahaya çıkan oyuncularımızı tanıyamıyoruz. Takımın her ne kadar verilerini arttırmayı başardıysak da bunu saha sonuçlarına bağlayamadık. Bundan dolayı özür dilerim.” dediği öğrenildi.

Takımdan gidecek oyuncuları motive etmekte zorluk yaşandığını anlatan Yanal'ın, “Bu durumun takım üzerinde bir olumsuzluğu var. Bunun arkasına sığınmak gibi bir çabam yok. Gene söylüyorum en büyük sorumluluk bana ve ekibe aittir. Başkanım, merak etmeyin Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz.” diyerek sözlerini tamamladığı aktarıldı.

ALİ KOÇ GÜVENİYOR

Toplantıda oldukça durgun olduğu belirtilen Başkan Koç'un Yanal'a “Sana ve ekibince güveniyorum. Kalan 5 maçı da gelecek sezona güçlü girmek için kazanın. “ dediği ifade edildi.

OYUNCULAR ÇOK ETKİLENDİ

Başkan Ali Koç'un daha sonra futbolcularla yaptığı konuşmadan oyuncuların oldukça etkilendiği öğrenildi.

Sakin ve moralsiz olarak futbolculara “Ben çocuklara ne diyeceğim, rica ediyorum artık kalan maçları kazanın” cümlesinden sonra özellikle yerli futbolcuların başlarını öne eğerek mahcup oldukları belirtildi.